CES 2019: Kodak revivirá revive los rollos de fotos con esta máquina

¿Aún tienes tus rollos fotos? Si todavía no las has revelado, esta máquina diseñada por Kodak hará que los vuelvas a sacar del baúl de los recuerdos. La compañía ha lanzado un proyector para que puedas observar todas las imágenes que has realizado y guardado en esos cartuchos.

El dispositivo tiene una cualidad y fue mostrado en el CES 2019. Si guardas esos negativos de tus fotografías y que algunas no han salido como deseas o se te perdieron con el paso de los años, simplemente debes colocar el pequeño rollo en la máquina y listo.

El proyectos de fotos cambia esos cintillos de color marrón a colores y podrás observar todas las fotos como si las hubieras registrado ayer.

La nostalgia te sacará más de una sonrisa. Lo mejor de todo es que cuando ingresar y cuadras el negativo, podrás pulsar un botón para que automáticamente el escáner de Kodak presentado en el CES 2019 lo grabe en una memoria SD.

Pero no todo quedará allí. Sino que podrás elegir una serie de formatos en los cuáles deseas grabar la foto, todo eso dependerá de la forma en cómo se encuentren los negativos, es decir, si no presentan ninguna mancha o están demasiado dañados.

Esta es una buena alternativa para esas personas que desean rescatar el original de una foto y no tienen que mandar a un local para que lo hagan e incluso que no terminen por sacarla o perder tu imagen.