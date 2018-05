Alerta Amber en Perú: ¿qué se necesita a nivel de tecnología para que sea efectiva?

La tecnología está presente en diversos aspectos de nuestras vidas y tiene un gran potencial para resolver problemas sociales en el Perú, pero, ¿qué se necesita para que funcionen de manera exitosa sistemas que permitan reportar secuestros, incendios, robos o accidentes vehiculares?.

Esta semana, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se presentó en el Congreso, junto a sus ministros, para exponer la política general del Gobierno y pedir el voto de confianza que fue otorgado. Entre los diversos temas que se tocaron, resaltó uno. “Implementaremos la Alerta Amber para la búsqueda de niñas y niños que son reportados como desaparecidos ante la Policía Nacional”, dijo.

Ante esto surge la pregunta: ¿es viable desarrollar de manera exitosa en el Perú este sistema integrado que nació a fines de los 90 y que resalta que las primeras horas de desaparición son vitales para encontrar a la víctima?.

Una implementación exitosa de la Alerta Amber requiere de diversos factores y como país hay que trabajar en ellos para que no funcione a pequeña escala sino que permita recibir información de provincias, distritos y comunidades, miles de datos a la vez.

“Lo primero que necesitamos es tener redes potentes, contar con conectividad hasta en el último rincón del país, tener sistemas de captura y procesamiento de datos distribuidos e incluso tener sistemas redundantes para que, en caso un sistema se caiga, otro siga funcionando”, aseguró Ernesto Cuadros, Director de la Carrera Ciencia de la Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC.

En conversación con peru.com explicó que “sí es 100% viable pero hay que entender que no basta la tecnología y desarrollar un app sino que abajo debes tener una red interconectada sin puntos que sean cuello de botella, encima un administrador de esta tecnología que sea un sistema operativo preparado para trabajar de forma distribuida. Hay que tener visión a largo plazo y necesitamos mejorar la conectividad que son las venas por donde corre la información y que esa no tenga forma de estrella, todo el Perú con líneas cruzadas. Hay que ver también el almacenamiento de datos, estos no van a venir de dos en dos sino millones por segundo y no lo mando a un solo punto sino a un sistema con distribución de puntos, algunos a Trujillo, Pucallpa, pero todo conectado. Este es un punto que no hacemos, probamos las cosas en chiquito y como no conocemos de tecnología, pensamos que si funciona con 100 ciudadanos ya estamos listo para mil”.

Con miras a mejorar la conectividad en el país, Ernesto Cuadros lideró hace un par de años una propuesta a pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para esto trabajó junto a 200 voluntarios para explicar lo que había que hacer en cada capa.

“Se presentó ante el Consejo de Ministros, ante el gobierno de China, a quienes hacen los data center de Facebook, en Rusia, México, también y con todo ese feedback sabemos que esto no va a resolver un solo problema sino que puede ayudar al sector salud, agricultura, etc, algo que todavía no conseguimos hacer. En la presentación estuvo Martín Vizcarra y gran parte de las autoridades lo recibieron bien pero otras no querían que se implemente porque con esto también tendrías el control de casos de corrupción (…) Si el Estado se pone a trabajar y le da la importancia que requiere y los recursos, en no más de un año y medio o dos ya podemos tener algo básico. Si desde el inicio no lo piensas en grande, luego lo vas a tener que botar (…) no estamos descubriendo la pólvora, Estados Unidos y Corea hacen esto hace mucho tiempo y tiene un nivel de conectividad y digitalización en grande. Una red social funciona así, Waze tiene más información que el alcalde de Lima sobre el tráfico”, explicó.

El especialista Ernesto Cuadros aseguró entonces que la Alerta Amber es una gran idea pero se necesita un software complementario y transversal con una arquitectura compatible porque se necesitan a los bomberos, policía y redes de tránsito complementándose y eso solo se logrará con mejor conectividad a nivel nacional.