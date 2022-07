A muchas mascotas les gusta subir a la cama de sus dueños, algunas personas no tienen problema con esa costumbre; sin embargo, hay otros que prefieren que sus perros no duerman con ellos por diferentes motivo.

En ese sentido, un can decidió ignorar las órdenes de su ‘mamá' y subirse a su cama, y para que ella no lo castigue se mantuvo quieto para pretender que era ‘invisible’, así que nadie lo iba a mover.

El momento fue grabado y compartido en la cuenta de TikTok de aliciam336, y ha causado tanta sensación que ya cuenta con más de 306 mil vistas y más de 25 mil me gusta.

El clip está acompañado del texto: “si yo no los veo, entonces no está ocurriendo”, debido al comportamiento que tiene el curioso can.

Asimismo, en el video se observa que al lado del can se encuentra su ‘papá', por lo muchos usuarios de TikTok indican que tal vez él lo dejó subir y el ‘engreído de cuatro patas’ está esperando que él lo defienda.





