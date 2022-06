En el mundo hay muchos perros abandonados, por lo que estos animales suelen buscar alimento para sobrevivir el día a día, la basura es una opción o esperan que alguien de buen corazón les brinde algo para comer.

Asimismo, hay algunas mascotas que prefieren ‘robar’ para comer o tal vez porque de esa forma se divierten un poco. Un ejemplo de ello es un can que fue captado por una cámara cuando le robó una bolsa con pan a una transeúnte.

El video fue publicado por el usuario de TikTok agustin_next, en el clip se ve como dos señoras caminan por una calle, aunque una de ellas demuestra estar un poco asustada al ver a un joven pasar.

Sin embargo, ella no sabía que en realidad debía cuidarse de un perro negro que andaba por el lugar, ya que el can apareció y le arrebató la bolsa de pan que llevaba en la mano. Ante ello, la señora decidió perseguirlo, pero el video no muestra si llegó a atraparlo.

La curiosa publicación ya cuenta con más de 500 mil reproducciones, casi 48 mil me gusta y miles de comentarios entre los que resaltan aquellos como “por primera vez le digo a un ladrón corre, corre”, entre otros.





