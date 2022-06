Los perros son conocidos como los mejores amigos del hombre. De hecho en muchas ocasiones se ha dado a conocer en las noticias la historia de algún can que sacrificó su vida por un ser humano.

Esto lo sabe muy bien la usuaria de TikTok micatorresb, quien tiene un bebé y cuando estaban jugando realizó un sonido que hizo creer a su perro que algo ocurría, así que el animal no dudó en acercarse con movimientos de alerta y listo para proteger a la niña.

Ante la acción de la mascota, la mujer le indicó que no pasaba nada para que el can se calme y no realice alguna acción que pueda ocasionar problemas.









De acuerdo a la usuaria, el perro pensó que ocurría algo porque el sonido de voz que utilizó se parece mucho al que usa cuando necesita la ayuda del ‘engreído de cuatro patas’.

Mica captó el momento en un video, el cual publicó en su cuenta de TikTok y actualmente ya cuenta con más de un millón de reproducciones y más de 200 mil me gusta.





