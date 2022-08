Los perros son animales muy inteligentes y todos los días lo demuestran de alguna forma. Un claro ejemplo de ello es un can que ‘ayuda’ a su dueño a estacionar su carro en una playa de estacionamiento.

La prueba quedó grabada en un video que posteriormente se compartió en Twitter a través de Alfredo Marquez T, usuario que suele compartir clips sobre animales y promover la adopción.

En la publicación se puede ver como la mascota se apoya en sus patas traseras para mover las de adelante y dar la impresión de que brinda indicaciones. Asimismo, se observa como luego un carro se detiene.

El clip ha causado sensación en la red social y también en otras plataformas en las cuales ha sido compartida por usuarios que se han enternecido al verlo.

Te amo perrito que avisa como estacionar los coches... pic.twitter.com/1vWeQ7hceT — Alfredo Marquez T. (@Perrosenlacalle) June 27, 2022

Hasta el momento, el video cuenta con casi 25 mil compartidos en Twitter y más de 220 mil me gusta. Asimismo, entre los comentarios se puede leer algunos como “Ahora no solo hay que tener monedas si no también croquetas!!”





TE PUEDE INTERESAR