La vida puede sorprenderte de muchas formas y eso lo sabe muy bien una mujer llamada Lupita, ella compartió en un video a través de su cuenta de TikTok como se reencontró en un centro comercial con un hombre que la asaltó hace 10 años.

Y es que el exdelincuente ahora trabaja en el lugar como cajero y ella pudo darse cuenta que era ese hombre porque él tenía una cicatriz en el mismo lugar que el ratero y ella recordaba.

Asimismo, la joven contó en el clip que publicó en la red social que para confirmar la identidad del esa persona decidió preguntarle si él solía robar en el cerro de La Campana (lugar donde fue víctima de robo).





Para su asombro, el cajero le contestó: “¿te asalté alguna vez?” y ella le dijo que sí, y luego comenzó a contarle sobre aquel encuentro que ella todavía recordaba. Después, Alejandro (exratero) le dijo que actualmente tenía una hija y que llevaba tres años laborado en el lugar.









Hasta el momento el video cuenta con más de un millón de reproducciones, casi 140 mil me gusta y comentarios muy curiosos como ”¿De casualidad tu antes no asaltabas? JAJAJAJAJAJAJAJA, pero no sé iba quedar con la duda, muy bien”.





