Una de las lecciones que siempre debemos tener en cuenta es no manejar si hemos tomado. Este regla básica sirve para evitar accidentes donde las consecuencias pueden ser devastadoras tanto para el conductor como para las personas que podrían resultar lastimadas por esta acción. Sin embargo, muchos conductores no toman en serio esta recomendación. Este es el caso de un grupo de jóvenes que destruyeron una casa por manejar borrachos pero el resultado se volvió viral.

Muchas personas hacen caso omiso a la ley sobre no manejar si has bebedio. Sin embargo, algunas personas tienen mucha suerte cuando tienen un accidente a causa de esto. La historia que te contaremos es sobre como unos muchachos se libraron de la ley con solo aplicar la profesión con la que se ganan el día a día.

El video que está dando la vuelta en redes sociales se subió a la cuenta de Andrés Martínez en TikTok. En este clip podemos ver el texto que acompaña las fotos del incidente. En él dice: “Unos vatos random andaban pedos y chocaron la casa en donde vivo”. Sin embargo, el final del video es lo que hizo que esta historia se viralice.

Este sucedo ero no pasó a mayores ya que el daño no era tan grande y nignuna persona había resultado herida. Sólo que tuvieron que reparar los daños gracias a su labor. El texto que sigue narra como se resolvió el incidente: “Pero todos eran albañiles y ellos mismos lo repararon”, se escucha en la narración del video.

En la descripción de la publicación se puede leer “Qué buen servicio” por parte del afectado. Según el usuario, los jóvenes que chocaron contra la casa no tardaron en repararla. Sin embargo, aunque el incidente no fue tan grave no debemos avalar este tipo de acciones.

Ten en mente esto siempre que salgas y quieras divertirte “Si tomas, no manejes”. Cuida tú seguridad como el de las personas que te puedas cruzar en el camino.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a más de los 5,6 millones de visualizaciones y más de 924 mil “me gusta”. Y estos se llenaron de mensajes divertidos de muchos usarios. Comentarios como “borrachos pero buenos muchachos😂”, “Habría sido épico que dijeras: y como yo soy hojalatero, les reparé su troca 😬”, “almenos les salio mas barato que la multa o la carcel”.