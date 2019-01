Recibe como obsequio un peluche con la voz de su hijo fallecido y su reacción conmueve a miles

Menos de tres meses después de la muerte del agente de la policía de California, Sean Tanner, de 21 años, sus desconsolados padres recibieron un conmovedor regalo de Navidad que dejó a la madre del desparecido oficial entre lágrimas. El video de lo ocurrido cobró relevancia en YouTube y se convirtió en viral rápidamente.

Su hermana mayor, Brittany García, publicó un video en YouTube, que desde entonces ha gustado a más de 352 mil personas, mostrando a la madre abriendo el regalo. “Mi hermano pequeño murió a principios de octubre”, escribió en la descripción del clip que se ha viralizado entre los millones de usuarios de las redes.

“Le conseguí a mis padres un oso de peluche con uniforme de policía (él era policía) y su voz”, explicó García en su publicación. En el video se ve a su madre, Sarah Tanner, abriendo el regalo, pero tan pronto como escucha la voz de su hijo fallecido hace unos pocos meses, se quiebra y rompe en un desconsolado llanto.

Según informó The Daily Independent , Sean Tanner murió el 8 de octubre de 2018 en el Hospital Regional Ridgecrest. Siempre había querido ser el primero en responder.

“Es una de las primeras cosas que dijo cuando comenzó a hablar. Sean no se metió en dinosaurios, automóviles, dibujos o deportes”, se lee en su obituario. “No jugaba con camiones ni con animales. Literalmente, cada juguete con el que jugaba era un héroe de rescate, o alguna variación. Su película fue Rescue Heroes. Él no tenía una película favorita de Disney, no le interesaba, estaba afuera explorando, corriendo, montando o jugando con sus héroes de rescate”, indicó.

En el momento de su muerte, Sean trabajaba como oficial de policía en el Departamento de Policía de China Lake y también como bombero de guardia para el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.