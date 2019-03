ZTE Blade V9 Vita: así funcionan las 3 cámaras del smartphone de gama media

Rommel Yupanqui 12.03.2019 / 13:28 PM

Estamos sometiendo a una serie de prueba el dispositivo de gama media de ZTE, el Blade V9 Vita, el cual se ha convertido en uno de los equipos a bajo costo y con características apreciadas.

Uno de los puntos que analizamos en apartado siempre es la cámara. En esta oportunidad el terminal trae hasta 3 cámaras, dos en la parte trasera y una en la frontal.

Las cámaras traseras del Blade V9 Vita de ZTE tienen una resolución de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles. La segunda se ocupa de generar ese famoso efecto Bokeh. Asimismo también cuenta con cámara frontal, de 5 megapíxeles.

Peru.com pudo realizar distintas tomas en Lima y este es el resultado de las cámaras del dispositivo de ZTE.

PRUEBA DE CÁMARASDELZTEBLADE V9 VITA

Puede que la pantalla te de una perspectiva diferente. Aunque no ayuda mucho, las fotos que registra el dispositivo ZTE Blade V9 Vita son destacables para el sector de gama media.

Las tomas en condiciones de luz solar o artificial salen de forma correcta, ello aprovechando el verano que permanece en Lima. Las fotos hechas salen con buen contraste, luminosidad y nada saturados. En la noche, la cosa cambia pues las tomas sí se muestran algo pixeliadas.

Las imágenes tampoco son totalmente perfectas, pues cuando uno amplía la imagen, podrá observar ciertos elementos que se desfiguran. De igual forma ocurre cuando tomas fotos a contra luz.

¿Qué tan buenas son las cámaras de este smartphone de gama media? Pusimos a prueba el ZTE Blade V9 Vita y este es el resultado. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

la segunda cámara también cumple con su objetivo. El efecto Bokeh de las imágenes son bastante notables, aunque no bordea en su totalidad el elemento a fotografiar.

Por su parte, la cámara para selfies cuenta con distintos modos: maquillaje, efecto de desenfoque o selfie grupal.

¿Qué tan buenas son las cámaras de este smartphone de gama media? Pusimos a prueba el ZTE Blade V9 Vita y este es el resultado. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

El registro es bastante sencillo, no le exigimos demasiado al producto. Cumple con su función de tomar autoretratos en condiciones buenas de luz. Lo malo está en que en la noche no te verás demasiado, pues la cámara no cuenta con flash frontal.

En los próximos días estaremos publicando el review completo del Blade V9 Vita de ZTE.