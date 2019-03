YouTube Music: ya puedes escuchar música con la pantalla apagada en 12 países de Latinoamérica

Una de las aplicaciones que ha generado una recepción positiva por los peruanos ha sido YouTube Music, el programa que te permite escuchar música sin ni siquiera tener la pantalla prendida del smartphone.

Pues ahora la plataforma de videos, discos, canciones, entre otros, de tus artistas favoritos llega a casi todo latinoamérica. YouTube Music ya se encuentra en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

En un inicio solo se hallaba en Chile y Brasil. Luego, durante el último trimestre del 2018, se abrió oficialmente en Perú, logrando que muchos, con tan solo loguearse con su cuenta de gmail, accedan a la aplicación tanto en celular como en la computadora.

Cabe resaltar que cualquier persona puede escuchar música desde el lugar donde se encuentre, pero si la desea descargar podrá suscribirse con tan solo 16.90 soles. Este precio te permitirá observar videos, descargarlos, mejorar la calidad de tus canciones, incluso reproducir en segundo plano, así como bajar toda la música que deseas.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Uruguay y otros 6 países más ya cuentan desde hoy con YouTube Music de manera oficial. (Foto: Peru.com)

Asimismo, el servicio también cuentan con planes familiares que permite compartir la suscripción y sus beneficios con un grupo de hasta cinco personas así no vivan en el mismo hogar. El valor del plan familiar en YouTube Music es de S/ 25.50.

El precio variará dependiendo de la ciudad que visites. Recuerda que si viajas un país que no está en el listado, la aplicación de YouTube Music no se abrirá ya que no está autorizado.