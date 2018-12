YouTube: estos son los videos no musicales más vistos en la aplicación

Las personas no pueden pasar ni un día sin ingresar a YouTube. Según una encuesta realizada por Ipsos Perú y Google Perú, 8 de cada 10 peruanos conectados entra a YouTube todos los días ya sea para entretenerse o aprender algo nuevo.

Eso quiere decir que no solo buscan música para poder distraerse mientras realizan sus actividades cotidianas, como es el caso de su trabajo, sino que buscan otro tipo de contenido.

Es por esta razón que, como recuento de fin de año de YouTube, la aplicación ha lanzado un listado de cuáles fueron los clips más vistos el 2018 y que no son netamente musicales.

En los siguientes listados se muestran los gustos de las personas a nivel global y de nuestro país, Perú. ¿Cuál crees que fue? Aquí te dejamos el ranking.

Desde fenómenos internacionales y videos educativos hasta momentos emocionantes y nombres notables, la lista de videos con mayor tendencia representa la sorprendente variedad de la creatividad que llega a YouTube cada día. En conjunto, estos 10 vídeos acumulan más de 673 millones de vistas y se consumieron por más de 50 millones de horas en la plataforma.

Ranking Global

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear “Yanny” or “Laurel”? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia™ – MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 – “Ace Degenerate” – The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana

10. NGƯỜITRONGGIANG HỒ PHẦN 6 | LÂMCHẤNKHANG | FULL 4K | TRUYỀNNHÂNQUANNHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

A nivel local, la lista de videos no musicales se caracteriza por las parodias o desafíos como el Roast Yourself Challenge, en el que muchos creadores hicieron lo suyo y transformaron las burlas que otros les enviaban en material a su favor para componer canciones y crear videos de gran producción. A continuación, los videos más populares en Perú:

Ranking Perú

1. MOR / VIDEOMUSICAL – Ami Rodriguez Ft. Sofia Castro

2. ROASTYOURSELFCHALLENGE · Calle y Poché

3. ME ATRAPÓ Ft. Sofía Castro | Javier Ramírez

4. ROASTYOURSELFCHALLENGE l SOFIACASTRO

5. ¡Silvia defiende a Esperanza de las niñas que la molestan! – Mi Esperanza 06/08/2018

6. TIPICAS DE COLEGIO (REGRESO A CLASES) – SAMIRVELASQUEZ

7. DEJOCAER 100000 DOLARES Y ESTAMUJERHIZOESTO

8. Tipos de Alumnos en Examen

9. ¡Jonathan, Richie y Andrea se conocen por primera vez! – Cumbia pop 02/01/2018

10. Karol Sevilla I A Bailar I Ft. Dany Martins

En Latinoamérica los creadores de contenido también tuvieron un año espectacular, el número de canales con más de 1 millón de suscriptores creció 90% en comparación con el año anterior. Por otra parte, en YouTube tuvimos interesantes iniciativas durante 2018, tales como el evento Creators Summit que reunió a más de 95 de los creadores más establecidos en Latinoamérica. El evento de tres días presentó conversaciones con líderes de YouTube, inspiradores voceros externos y oportunidades para crear comunidad.

Este año seleccionamos a 11 embajadores de Creators for Change y 28 miembros, como parte de Creators for Change de YouTube, iniciativa que apoya a creadores que usan YouTube YouTube para abordar problemas sociales y que promueven la tolerancia y la empatía.