YouTube: ¿cuál es el video musical que más vieron los peruanos el 2018?

¡2018 está por terminar! Y es momento de conocer las listas de los videos más elegidos por los peruanos en YouTube y ver el YouTube Rewind del año, el video que reúne lo más grande de la música, las tendencias, memes y personajes del 2018 presentando también a las personalidades más destacadas y creadores de contenido de esta plataforma, que forma parte de la cultura de los peruanos.

De hecho, según el último estudio realizado por Google Perú e Ipsos en junio de este año, 8 de cada 10 peruanos conectados entra a YouTube todos los días ya sea para entretenerse o aprender algo nuevo, y termina viendo muchos más vídeos de los tenía pensado originalmente. Cuando eso pasa, el 68% ve, al menos, 6 contenidos de forma continua. Sumado a esto, el 88% de los usuarios locales refirió recurrir a la plataforma cuando quiere ver el nuevo video de su artista, cantante y/o grupo favorito.

A continuación, les presentamos los videos más populares de YouTube Global y Perú basado en vistas, comentarios, shares, likes y más.

Este año los artistas latinos volvieron a dominar “YouTube”. A nivel global, 8 de los 10 videos de música más escuchados en la plataforma incluyen a artistas latinos como Daddy Yankee, Nicky Jam, Reik y Ozuna.

Ranking Global

1. Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos – El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake – God’s Plan

9. Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca – Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

En el caso del Perú, estos son los videos musicales más populares de 2018:

1. Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama (Official Video)

3. Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Thalía, Natti Natasha – No Me Acuerdo (Official Video)

6. Bad Bunny – Amorfoda | Video Oficial

7. Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin

8. Sebastián Yatra – Por Perro ft. Luis Figueroa, Lary Over

9. Ozuna x Romeo Santos – El Farsante (Remix) (Video Oficial)

10. Paulo Londra ft Lenny Tavarez – Nena Maldición (Official Video)