Yachanapp: conoce la aplicación que te permitirá aprender quechua

¿Alguna vez has buscado un traductor en Google Play y no lo has podido tener rápidamente? Pues ahora prepárate porque hay una aplicación que se está desarrollando y que traerá muchos beneficios a las personas que desean aprender otro idioma, específicamente uno peruano.

Se trata del quechua, la lengua originaria de los Incas y la aplicación se llama Yachanapp, una aplicación para poder aprender el idioma en mención y fue creado por Ronald Villagaray y Alberto Ponce de León, ambos alumnos de cuarto ciclo de la carrera Diseño y Desarrollo de Medios Digitales de Toulouse Lautrec.

Pese a que Yachanapp aún se encuentran en fase de desarrollo de la app para dispositivos móviles Android e iOS, se tiene previsto que esta terminado a mediados de este año.

Incluso, a través de su portal web nos brindan una serie de detalles de cómo lucirá la aplicación en nuestro celular.

Esta herramienta funciona como un juego bajo un sistema de cartas. Cada una, con un diseño divertido y creativo, permite aprender una nueva palabra en quechua.

Los usuarios podrán coleccionar más cartas y avanzar en las lecciones. Además, la app tendrá un sistema de pago para comprar items que permitirán acelerar el proceso de aprendizaje.

Solo quedará esperar hasta que se ponga en la Google Play o en cualquier tienda de Apple para así poder probarla. ¿Te gustaría aprender quechua?