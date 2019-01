Xiaomi anuncia la creación del primer móvil con pantalla doblemente plegable

La empresa tecnológica china Xiaomi anunció que ha creado el primer teléfono móvil del mundo cuya pantalla puede plegarse por dos puntos diferentes.

El cofundador y presidente de Xiaomi, Lin Bin, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Weibo en el que muestra la innovación, asegurando que el dispositivo se puede utilizar como móvil y como tableta dependiendo de las necesidades del usuario.

“Será el primer teléfono móvil doblemente plegable del mundo. Es una combinación perfecta de experiencia de uso de tabletas y teléfonos móviles, es práctico y hermoso. Si le gusta al público, lo produciremos a gran escala”, explicó el directivo.

Lin pidió opinión a los seguidores de la marca y planteó dos posibles nombres para el producto: Dual Flex y MIX Flex.

Las compañías chinas se encuentran inmersas en una batalla por innovar en el campo de las pantallas plegables: Royole, una firma no demasiado conocida fuera del país, presentó el primer teléfono inteligente con pantalla plegable del mundo el pasado 9 de enero en el marco de la feria tecnológica CES de Las Vegas (EEUU).

Este dispositivo, llamado FlexPai, busca “acabar con la era de las pantallas rotas” y puede doblarse de 0 a 180 grados; su precio de venta oscila entre los 1.318 dólares (1.150 euros) para la versión de 128 gigabytes de memoria interna y los 1.469 dólares (1.282 euros) para la de 256.

Además, esta no fue la única innovación que presentó una compañía china hoy, ya que Huawei anunció que lanzará su primer teléfono con soporte para redes de quinta generación (5G) el próximo mes de junio, en línea con su plan de producir dispositivos de este calibre a escala comercial en la segunda mitad de 2019.

