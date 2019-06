WhatsApp y el truco para ver tus videos y fotos en secreto

Una de las cosas que siempre nos sucede en WhatsApp es recibir imágenes a cada rato de parte de una persona o una divertida foto que no todo el mundo debe ver, sobre todo cuando estamos en algún lugar público.

Este tipo de imágenes suelen ser guardadas en nuestro dispositivo siempre y cuando abramos WhatsApp. Con solo realizar ese paso, la foto automáticamente se encontrará en nuestro smartphone.

Sin embargo, existe un método para que nadie observe las imágenes que nos mandan por la aplicación de mensajería rápida. Los pasos son bastante simples y no tienes que descargar otro programa como para que funcione.

De esta manera podrás ver tus fotos y videos sin tener que abrir la aplicación de WhatsApp y evitar espías. (Foto: Captura)

Para ello, tendremos que acudir al menú de ajustes de WhatsApp y entrar en el apartado de “Datos y Almacenamiento”. En este apartado tendremos que activar la descarga automática de archivos tanto en Wi-Fi como en Datos.

Las fotos o vídeos llegarán automáticamente a nuestra galería. Cuando veamos en la barra de notificaciones que nos ha llegado un contenido multimedia, tan solo tendremos que ir a la Galería y lo que nos hayan mandado estará allí para poder verlo.

De esta forma no pasaremos por WhatsApp y no dejaremos rastro, por lo que el doble sitck azul no aparecerá reflejado a nuestros contactos. Igualmente, si nos mandan un documento, como un archivo PDF o una nota de voz, podremos verlos desde el propio explorador de archivos, ya que estarán descargados en nuestro móvil.

Recuerda que este recurso puede generarte también ciertos gatos en tu paquete de datos ya que el peso de cada imagen o archivo que te pueden enviar por la aplicación puede variar.

Sin embargo, algunas empresas optan por ofrecerte WhatsApp de forma gratuita, con el fin de que no te pierdas la diversión de lo que te mandan tus amigos.

NUEVOSEMOJIS EN WHATSAPP

En la actualidad la aplicación de WhatsApp cuenta con más de 500 emojis en total. Pero al parecer la app volverá con más e integrará emojis inclusivos para cualquier tipo de ocasión.

Por ejemplo, estos emojis han sido diseñados para no disponer de alguna apariencia de género, que simplemente sean neutrales para cualquiera que los quiera utilizar.

Esto quiere decir que, los nuevos emojis pueden representar tanto a un hombre como a una mujer, sin necesidad de identificarse con un género en concreto.

Para lograr esto último, Google y su equipo de diseñadores trabajaron en un peinado neutral que represente tanto a hombres como mujeres.

Estos llegarán a WhatsApp el 2019, siempre y cuando la compañía esté preparada para que todos los dispositivos lo soporten.