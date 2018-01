WhatsApp y el truco para escuchar mensajes de audio sin que salga doble check azul

Muchas personas le temen al doble check azul en WhatsApp. Fue tanta la paranoia luego de que se activara el 2015 que varios decidieron dejar la app y migrar a otra. Sin embargo, el programa de mensajería rápida optó por habilitar la función para desactivarla.

Pese a ello, existe un único mensaje que nunca puede ser obviado y siempre aparecerá un doble check azul en WhatsApp: se tratan de los mensajes de audio.

Si te diste cuenta, cada vez que una persona escucha una nota de voz, verás que si aparece las famosas palomitas azules, de lo contrario no se marcará de esa forma. ¿Qué debo hacer para desactivarlas?

Muchos no se han dado cuenta de este sencillo truco, que te lo explicaremos a continuación.

Para evitar eso y lograr nuestro objetivo de escuchar mensajes de voz en el anonimato, el procedimiento es el siguiente: esperamos a que se descargue el audio y luego lo oímos en modo avión.

Y no es la única opción. Otra consiste en ir a donde se guardan los archivos de WhatsApp en tu teléfono, es decir ingresar a Media y luego a Archivos de Voz, y reproducirlas desde ahi.

Estos dos trucos funcionan en todos los smartphones, pero no evitará que quien te lo ha enviado sepa que estás en el otro lado y que has leído los mensajes hasta el de la nota de voz. Y si realmente no quieres que ese remitente te deje mensajes ni quieres escucharlos, lo mejor es lo más simple: bloquear el usuario.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.

5. Respalda una copia de conversaciones

Para enviar una conversación en particular por mail toca en el menú de dicha conversación y selecciona “Más” y después “Enviar chat por correo”, podrás enviarlo desde tu programa de email a quien quieras.