WhatsApp sufre caída mundial y graciosos memes no se hicieron esperar

Otra vez. A casi dos meses de finalizar el año, WhatsApp vuelve a sufrir una nueva caída a nivel mundial. Durante la madrugada del viernes 3 de noviembre, miles de personas que usan la aplicación de mensajería rápida resultaron afectados.

¿Cómo se dieron cuenta? Pues cuando intentaban enviar un mensaje, este se quedaba en espera y nunca culminaba su entrega. En ese instante cundió el pánico y no solo la mayoría utilizó el momento para quejarse del servicio, sino para realizar divertidos memes.

Esta es la cuarta vez que WhatsApp se cae a nivel mundial alrededor de las 2 a.m. en el Perú y duró cerca de más de una hora. Los mensajes sobre la caída del servicio son también frecuentes en redes sociales como Twitter, estaban acompañados con el hashtag #whatsappdown.

Running over to Twitter to see if everyone else’s #WhatsApp has crashedpic.twitter.com/DlkGFYJmh2