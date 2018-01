WhatsApp: su ex le habló después de años y él respondió de la forma menos esperada

Una muchacha se llenó de valentía y le escribió a través de WhatsApp a su expareja. ¿Qué le dijo? Pues ella tan solo lo saludó con una “hola” y posteriormente le preguntó si se acordaba de ella.

“Hola Ángel, soy tu ex Valeria. ¿Te acuerdas de mi?”, fue el texto que le mandó la muchacha a su ex. Él quedó impactado al leer el mensaje de WhatsApp ; sin embargo, contestó a los pocos minutos.

“Hola. Sí, los errores nunca se olvidan”, fue la contundente y troleadora respuesta que le dio a su ex. Ella se percató que Ángel ya no quería saber nada sobre ella, motivo por el que no le volvió a escribir vía WhatsApp.

Esta conversación de WhatsApp fue publicada en las redes sociales y obtuvo miles de compartidos, a tal punto que se hizo todo un fenómeno viral.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.

5. Respalda una copia de conversaciones

Para enviar una conversación en particular por mail toca en el menú de dicha conversación y selecciona “Más” y después “Enviar chat por correo”, podrás enviarlo desde tu programa de email a quien quieras.

6. Probar las funciones de WhatsApp

Si quieres probar todas las funciones de WhatsApp antes que tus amigos, tan solo debes convertirte en Beta Testes a través de este enlace

cuántos megas gasta realizar una videollamada

Si piensas en comunicarte con tu compañero a través de dicha función, entonces debes preocuparte por lo que leerás a continuación. Con sólo haber probado 15 segundos de las videollamadas, habrás consumido 1.5 mb sin importar la calidad de la comunicación.

Por lo que si utilizas la videollamadas durante un minuto consumirás alrededor de 15 megas, con lo que el usuario deberá tenerlo en cuenta antes de realizar una videollamada bajo conexión del celular.

2 minutos = 30 mb

15 minutos = 225 mb

30 minutos = 450 mb

1 hora = 900 mb

Es por ello que se recomienda estar conectado a un WiFi para no sacrificar su tarifa de datos. De lo contrario te quedarás sin megas muy rápido. Hasta ahora no existe una opción que te permite reducir los datos para esta opción.

trucos para WhatsApp y Facebook Messenger

La aplicación de chat más popular del mundo está lleno de trucos que, aseguramos, todavía no los conocer. Mira el siguiente video de YouTube.