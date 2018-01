WhatsApp: se le insinuó a profesora con canción "Mayores" de Becky G y ella le contestó así

WhatsApp es la aplicación desde donde la mayoría de las personas tiende a intercambiar frases de amor, de terror, preocupaciones, alegrías, etc.; pero también para avisarle a alguna persona sobre un determinado percance o una urgencia de último minuto.

Es el caso de este chico que le escribió a su profesora de matemática para informarle sobre un determinado tema de la materia. Pero todo se salió de control cuando el joven empezó a trollear a la profesora con la canción “Mayores” de Beky G.

La conversación de WhastApp se ha convertido en viral en gran parte de las redes sociales, incluso los chicos elaboraron un video de YouTube. Cuando el muchacho le escribe a su tutor que a él “le gustan mayores. A esas que llaman señoras”, no creerás lo que la profesora le dijo.

La profesora no sospechaba de nada, incluso le dijo que ella no es tutora de psicología para poder solucionar el problema del chic. Sin embargo, este le seguía diciendo que: “A mí me gusta que me traten como hombre, aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías”.

“Pero qué falta de respeto. No te das cuenta que soy tu mayor y tu profesora. Deja de decir tantas tonterías”, le dice la profesora de matemática. Sin embargo, el final resultó ser épico.

¿Quieres saber cómo acaba. Entonces revisa esta galería de WhatsApp para que nadie vuelva a caer en la trampa. ¿Le habrán dado su merecido a este chico?

Chico se le insinúa a su profesora de matemática con canción de Becky G, \“Mayores\”, por WhatsApp; y no creerás lo que ella le respondió. (Foto: Captura)

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.