WhatsApp: se entera "sin querer" que su hija tendrá intimidad con su novio y le dice esto

Una nueva y polémica conversación de WhatsApp ha paralizado las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ya que cuenta la historia de un padre que “por error” descubrió que su hija ya no era virgen. ¿Qué sucedió?

Las capturas de WhatsApp, que se han vuelto virales en las redes sociales, nos muestran la conversación entre Dania y su papá, quien toma una radical acción luego de que su propia hija le revelara algo que lo impactó.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando Dania le confiesa “por error” a su papá que tendrá intimidad con un muchacho, quien entrará a su casa cuando ellos duerman.

Las palabras de la muchacha enojaron mucho a su progenitor y aunque quiso hacerle creer que era una broma de WhatsApp, su padre decidió darle uno de los peores castigos, en vísperas de su cumpleaños.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre Dania y su papá. Revísala, te aseguramos que te quedarás impactado con el final. ¡No dejes de verla!

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.

5. Respalda una copia de conversaciones

Para enviar una conversación en particular por mail toca en el menú de dicha conversación y selecciona “Más” y después “Enviar chat por correo”, podrás enviarlo desde tu programa de email a quien quieras

6. Probar las funciones de WhatsApp

Si quieres probar todas las funciones de WhatsApp antes que tus amigos, tan solo debes convertirte en Beta Testes a través de este enlace

¿Cuántos megas gasta realizar una videollamada?

Si piensas en comunicarte con tu compañero a través de dicha función, entonces debes preocuparte por lo que leerás a continuación. Con sólo haber probado 15 segundos de las videollamadas, habrás consumido 1.5 mb sin importar la calidad de la comunicación.

Por lo que si utilizas la videollamadas durante un minuto consumirás alrededor de 15 megas, con lo que el usuario deberá tenerlo en cuenta antes de realizar una videollamada bajo conexión del celular.

2 minutos = 30 mb

15 minutos = 225 mb

30 minutos = 450 mb

1 hora = 900 mb

Es por ello que se recomienda estar conectado a un WiFi para no sacrificar su tarifa de datos. De lo contrario te quedarás sin megas muy rápido. Hasta ahora no existe una opción que te permite reducir los datos para esta opción.

Los peligros de los nuevos estados de WhatsApp

A la mayoría de usuarios de WhatsApp les ha desagradado los nuevos estados; sin embargo, pocos conocen que son muy peligrosos. Este video viral de YouTube te explicará lo que te estamos diciendo.

Germán lee historia de terror de WhatsApp

El popular youtuber chileno Germán Garmendia publicó en YouTube un curioso video donde reacciona a una historia de terror de WhatsApp escrita por Mauro Croche. Mira el video aquí.

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017

3. Cambiarás de color los chats

¿Te imaginas una conversación completamente amarilla? Pues ya se acerca esa característica que pronto cambiará los chats de muchas personas, la posibilidad de poder modificar el color de tus conversaciones.

4. Cambios en las fuentes

Desde un tiempo atrás, WhatsApp permitía realizar modificaciones al texto escrito al insertar un símbolo antes o después de la frase que queríamos cambiar. Así por ejemplo, si se quería colocar en negrita una frase o palabra se debía poner primero un asterisco al inicio de ella y otra al final. Pero ahora será mucho más fácil. Solo es necesario pulsar sobre la frase escrita y te aparecerán opciones.

WhatsApp beta for Android 2.17.148: new font shortcuts. pic.twitter.com/BLrHQ3dtX0 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 13 de abril de 2017

Trucos para WhatsApp y Facebook Messenger

La aplicación de chat más popular del mundo está lleno de trucos que, aseguramos, todavía no los conocer. Mira el siguiente video de YouTube.

7 trucos de Facebook que debes conocer

Aunque es uno de los portales más visitados en la actualidad, Facebook posee varios trucos que la mayoría de usuarios desconoce. Echa un vistazo a este video que te muestra algunos de ellos.

Tour por Facebook

¿Algunas vez has querido ver las oficinas de Facebook y Google? Este vlogger hizo un recorrido y subió el video a YouTube, plataforma donde el material ya tiene miles de reproducciones.

