WhatsApp: roba iPhone y tiene el descaro de pedir la contraseña

A través de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, se está viralizando una curiosa conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a un ladrón que robó un iPhone y que tuvo el descaro de pedir la contraseña.

El incidente ocurrió en Estados Unidos; sin embargo, la conversación de WhatsApp fue traducida y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde ha arrancado carcajadas a miles de personas.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando el ladrón se comunica con el hermano del dueño original del iPhone y le pide la contraseña de su teléfono.

El muchacho se siente confundido por tal pedido y comienza a dudar de que realmente sea su hermano quien le está hablando por WhatsApp, por ese motivo, comienza a desconfiar y termina troleando al ladrón.

Te invitamos a echar un vistazo que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre este ladrón y el hermano de su víctima. Revísala, te aseguramos que te reirás con el final. ¡No te la pierdas!

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3