WhatsApp: quiso conquistar a su 'crush' y respuesta generó risas en las redes

Las conversaciones en WhatsApp fluyen. Alrededor de más de 10 millones de palabras se intercambian diariamente en la app de mensajería rápida. Es el caso de este joven quien no dudó en ningún momento en usar la aplicación para poder declarar su amor.

En esta oportunidad este muchacho aprovechó el momento en que esa chica que tanto le gusta le dice que no tiene novio. A lo que él empezó a decirle que por qué no, si es muy linda.

Cuando el adolescente le indica que le gustaría estar con ella y sacaría su solicitud para poder tener una oportunidad, la mujer le da la lección de su vida que nunca olvidará.

En la actualidad, la mayoría de personas tiende a declararse usando la WhatsApp, y ya no de manera directar, es decir, cara a cara. Ello con la finalidad de no enfrentar el rechazo de forma inesperada y no pasar vergüenza alguna.

Si quieres ver cómo finaliza la aplicación, entonces deberás mirar nuestra galería. Seguro te sentirás un poco identificado.