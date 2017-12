WhatsApp: ¿por qué se cae a cada rato la aplicación en todo el mundo?

Si hay una aplicación que nos duele perder en nuestro smartphone, es WhatsApp. La app de mensajería rápida no la ha pasado muy bien en lo que va del 2017, pues ha presentado cerca de 10 caídas en diversos meses del año.

Si quisiste enviar un mensaje de urgencia y este no pudo ser leído por la otra persona, y se quedó en espera, no debes tocar tu smartphone, pues este no está fallando, sino WhatsApp.

Las debidas caídas de la aplicación se deben a cambios que realiza la compañía que, ahora, está a manos de Facebook.

Según Teknautas Diego Suárez, CTO de la firma española Transparent CDN, los fallos en este tipo de servicios son más normales de lo que uno pueda imaginar y se deben a todo tipo de problemas. “El estado de internet es mucho más precario de lo que piensa la mayoría”, indica el especialista.

Asimismo, informa que “un crecimiento mucho más veloz de lo planificado en la tecnología tiene gran parte de la culpa, pero hay infinidad de factores que afectan a las empresas online”.

“De fallos técnicos a errores humanos, pasando por catástrofes naturales. La mayoría de las veces la cuestión no radica en evitar los omnipresentes errores, sino en ser ágil remediándolos y minimizando el impacto de éstos”, explicó.

Ahora que ya lo sabes, es mejor que uses otra aplicación que te aporte lo mismo, como Telegram, Skype, o Facebook Messenger. Incluso, los mensajes de texto pueden ayudar mucho en momento de caída de WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?