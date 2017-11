WhatsApp: ¿por qué no debes cerrar la app en un iPhone deslizando hacia arriba?

¿Utilizas WhatsApp en un iPhone? Seguramente has recibido un mensaje que te pide que no cierres la aplicación de mensajería instantánea deslizando la ventana hacia arriba, algo curiosa ya que no hay otra forma de cerrarla.

Según indica The Sun, en todos los iPhone, excepto el iPhone X, las aplicaciones se cierran haciendo doble clic en el botón de inicio y luego deslizando hacia arriba la ventana que desee cerrar. ¿Por qué no hacerlo con WhatsApp?

De acuerdo a la publicación, deslizar hacia arriba la ventana de WhatsApp para cerrar la aplicación puede evitar que reciba notificaciones, es decir, el usuario de iPhone no sabrá que le están escribiendo.

¿A qué se debe este problema? Aunque no hay algo oficial, fuentes especializadas indican que este problema con WhatsApp comenzó cuando Apple lanzó una nueva actualización para iOS 11, su último sistema operativo.

Esta actualización de iOS 11 introdujo un cambio en la forma en que los usuarios de WhatsApp ven las notificaciones o alertas que reciben. Según WABetaInfo, Apple ya sabe de este problema y está trabajando en una solución.

