WhatsApp: publicó la conversación que tuvo con su novia y todos la tildaron de "fría"

Un cibernauta utilizó todas sus redes sociales para publicar la conversación que mantuvo con su novia a través de WhatsApp y en cuestión de minutos se hizo viral. ¿Cuál es el motivo? Resulta que todos los usuarios calificaron a la enamorada del joven como una “muchacha fría” puesto que en todo momento le respondió de una forma cortante.

“Hola bebé hermosa”, fue el primer saludo que envió el joven a través de WhatsApp. “Hola”, respondió ella. El muchacho no se sorprendió y continuó. “¿Cómo estuvo tu día nena?”, señaló. “Normal”, dijo ella.

“Qué bueno, me alegro bebé. Yo estuve un poco aburrido, es que como que no nos vimos pues no supe que hacer. Todo lo bueno que hago, lo hago contigo”, agregó el muchacho vía WhatsApp.

La respuesta que dio la señorita mediante WhatsApp dejó mucho que desear para los cibernautas. “Ok”, contestó ella. Ese mensaje hizo que todos los internautas calificaran a la muchacha como una mujer fría y sin sentimientos. ¿Opinas lo mismo?

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. cambia la foto de perfil de tu amigo o pareja

Este truco te puede interesar. Muchas personas tienden a eliminar o bloquear de WhatsApp a una persona por el simple hecho de que no les gusta ver su imagen de presentación en la aplicación de mensajería rápida, pero ahora existe un truco para no hacerlo: Cambiarle la foto de perfil. ¿Es esto posible? Sigue estos pasos.

PASO 1: para iniciar, debes necesitar un explorador de archivos en tu smartphone. La mayoría de los celulares no cuenta con uno instalado, es por ello que se debe de recurrir a apps de terceros. Uno de ellos y el más eficiente es el ES Explorador de archivos, el mismo que puedes descargarlo desde Google Play.

PASO 2: luego de ello, abre el Explorador de Archivos y dirígete a /device/sdcard/WhatsApp/Profile Pictures. En esa carpeta observarás todas las fotos de perfil de tus contactos que has revisado en WhatsApp. Si no lo has hecho hasta el momento, debes ingresar a la aplicación y ver la foto de tu amigo. Automáticamente se guardará en la carpeta mencionada.