WhatsApp: no podía dormir, su amigo le preguntó por qué y la respuesta fue épica

La conversación que mantuvo un muchacho con su mejor amigo a través de WhatsApp ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué ocurrió? Resulta que ambos conversaban de lo más tranquilo cuando de pronto uno decidió despedirse. “Ya me voy a dormir”, señaló.

“Pero yo no puedo”, fue la inmediata respuesta que dio el otro muchacho vía WhatsApp. En ese momento, el amigo pidió una explicación y su compañero no dudó en dársela. “Ya me iba a dormir pero el vecino puso unas buenas cumbias. Me voy a bailar”, contestó.

El amigo quedó sin palabra alguna puesto que pensaba que su colega pasaba por algún tipo de problema. ¿Qué ocurrió después? El muchacho fue a la fiesta de su vecino, mientras que su amigo lo bloqueó de WhatsApp por algunos días.

¿Por qué lo bloqueó? Al parecer, se sintió engañado. “Mi amigo me hizo esta broma espesa. Lo acabo de bloquear por pasarse de chistoso”, escribió en redes sociales juntos a las fotos de la conversación que mantuvo a través de WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?