WhatsApp: le preguntó a su novio por qué se despertó temprano y él la troleó de esta forma

La conversación que tuvo una pareja mediante WhatsApp se ha vuelto viral en todas las redes sociales. ¿Qué ocurrió? Resulta que era temprano y la muchacha se quedó sorprendida al ver a su pareja conectado. “Buenos días amor, ¿qué haces despierto?”, señaló ella.

A los pocos segundos el muchacho decidió responderle. “Puse la alarma para desearte un buen día”, escribió él vía WhatsApp. Este mensaje emocionó por completo a la señorita; sin embargo, nunca pasó por su cabeza que todo se trataba de una broma.

“Mentira, no te creas, me levanté a orinar”, señaló el muchacho a través de WhatsApp. Con este mensaje, el joven troleó de forma épica a su enamorada, quien se desilusionó de él, motivo por el que no le habló por varias horas.

Esta conversación de WhatsApp fue publicada en redes sociales y se hizo viral en pocas horas. Las imágenes obtuvieron miles de reacciones y cientos de comentarios.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.