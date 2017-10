WhatsApp: le pidió propina a su papá a cambio de revelarle el mayor secreto de su esposa

La conversación que tuvo una adolescente con su papá a través de WhatsApp se ha vuelto viral en todas las redes sociales. ¿Cuál es el motivo? Resulta que la muchacha le pidió propina a su progenitor a cambio de contarle el mayor secreto de su mamá.

“¿Papá, me puedes mandar 200 pesos?”, es la pregunta que plantea la pequeña a su padre. “No puedo, hija”, fue la contundente respuesta del progenitor; sin embargo, cambiaría de opinión segundos después.

“Si me lo mandas te digo con quién duerme mamá cuando tu no estás en casa”, fue la oferta que lanzó la hija a su padre. Este no aguantó la angustia y le depositó el doble de lo que su pequeña le había pedido, sin imaginar que todo se trataba de una broma.

“Te acabo de mandar 400 pesos. Ahora dímelo”, respondió el señor. ¿Te imaginas qué respondió la pequeña a través de WhatsApp? Pues su contestación ha dado la vuelta al mundo. “Conmigo, gracias papá”, finalizó la pequeña.

Sin duda alguna, el señor jamás espero que su propia hija le troleara de tal forma. Cabe mencionar que esta conversación de WhatsApp ha sido compartido por diversas página de Facebook y tiene miles de compartidos.