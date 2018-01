WhatsApp: le pidió permiso a su novia para ir de fiesta y ella lo troleó de forma épica

Una conversación de WhatsApp entre una pareja se ha vuelto viral en todas las redes sociales por un hecho insólito. ¿Qué ocurrió? Resulta que el novio le pidió permiso a su enamorada para que este pudiera irse a una fiesta; sin embargo, nunca imaginó todo lo que iba a pasar.

“Mi amor, ¿puedo ir a una disco con unas amigas?”, fue la pregunta que el novio planteó a su pareja. Ella no dudó ni un segundo y respondió rápidamente a través de WhatsApp. “Bueno mi amor. Ojos que no ven, piedras que no trae el río”, contestó ella.

El muchacho quedó completamente confundido tras leer la respuesta que le dio su novia mediante WhatsApp. “Pero amor, ese refrán no va”, señaló. Ella se terminó saliendo con la suya puesto que esa era la respuesta que esperaba. “Ni tu tampoco”, contestó ella.

De esa forma la novia troleó de forma épica a su pareja, quien terminó humillado y sin permiso para irse de fiesta con sus amigas. La broma gustó tanto a la muchacha que no tuvo reparos en compartirla en redes sociales, donde obtuvo miles de compartidos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?