WhatsApp: le pide la "prueba del amor" a su novia y ella reacciona así

La mayoría de personas en el mundo utiliza WhatsApp para comunicarse con sus seres queridos, ya que esta app de mensajería instantánea, además las clásicas conversaciones, te permite hacer otras cosas.

Llamadas gratuitas, videollamadas, envío de GIF, son algunas de las características que han convertido a WhatsApp en la app de mensajería más popular en la actualidad, sobre todo entre los jóvenes.

A través de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, se está viralizando una curiosa conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a un joven que le pidió la “prueba del amor” a su novia.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando este muchacho le quiere decir a su enamorada, de nombre Jacky, algo importante; sin embargo, tiene mucha vergüenza de hacerlo.

Su pareja le dice que no se avergüence y que tenga confianza, a lo que el joven armado de valor le pide la “prueba del amor” por WhatsApp, algo que la muchacha no logra comprender en un inicio.

Sin embargo, como podrás observar en las imágenes, la muchacha había entendido la indirecta que le había estado enviado su pareja por WhatsApp y le dio una respuesta que no se lo esperaba.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre esta pareja de enamorados. Revísala, te aseguramos que te quedarás impactado con el final.

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3