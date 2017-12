WhatsApp: le dijo a su novia para ir al gimnasio y generó esto

Una divertida conversación de WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales. ¿Cuál es el motivo? Pues cuenta una hilarante historia de una pareja de novios y muchos podrían sentirse identificados.

Aunque se desconoce la veracidad de esta conversación de WhatsApp, esto no le ha impedido viralizarse rápidamente en Facebook, donde ha generado un sinnúmero de reacciones, comentarios y compartidos.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando un muchacho le pregunta a su novia, de nombre Vanessa, si quería acompañarlo al gimnasio.

La propuesta que le hizo su pareja por WhatsApp indignó a la joven, quien le reclamó a su novio por “decirle gorda”. El muchacho trató de defenderse; sin embargo, todo lo que decía empeoraba la situación.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre este joven y su novia. Revísala te aseguramos que reirás, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda. ¡No te la pierdas!

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3