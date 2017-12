WhatsApp: esto sucederá si agitas tu smartphone con la aplicación abierta

Un truco ha sido descubierto. Muchas personas se están interrogando y comentando en las redes sociales la espectacular función que WhatsApp le ha dado a su aplicación.

No se trata de un simple truco para poder espiar a tu pareja, ni mucho menos para saber si leyó o no tus mensajes, es otra cosa muy interesante que está por llegar a los smartphone de todo el mundo. ¿Qué quiere WhatsApp?

Pues a través de WABeta Info, el twitter donde se filtran las futuras actualizaciones de WhatsApp, se aprecia que al momento de sacudir nuestro teléfono móvil, la aplicación abrirá automáticamente la opción para enviar informes de errores.

Es decir, si WhatsApp no funciona, como lo hemos visto en varias oportunidades, puedes enviar tu comentario con solo agitar el terminal que tienes. No necesitas tener un celular de última generación para poder hacer esto.

La modificación llegará en la nueva versión de la app. Antes tenías que estar entrando en el menú de ajustes de la aplicación. De momento esta función es sólo una prueba interna, y de momento solo algunos cuentan con aquella herramienta. ¿Te gusta?

Según WABeta Info, la función también conocida como “Shake” estará habilitada para las versiones 2.17.434, 2.17.436 y 2.17.437.

WhatsApp beta for Android 2.17.434, 2.17.436 and 2.17.437: what's new?

Invite via link and unblock shortcuts, shake to report feature, groups improvements and new info about group (video!) calls!https://t.co/1sHR4uGQaz