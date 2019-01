WhatsApp: con este truco lo lograrás instalar la app en tu tablet o iPad

¿Lo has intentado y no has podido? ¿Por qué sucede? ¿Hay alguna solución? En la actualidad, la aplicación de WhatsApp es utilizada en cualquier lugar: por ejemplo, en el trabajo, en la calle, en un viaje, durante una reunión familiar, etc. Sin embargo, existe un dispositivo imposible de instalarla, esa es la tablet.

Obtener la popular aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, en un smartphone con el sistema operativo Android es sencillo, pero no lo es así en una tablet. Para ello, hay que activar varias funciones para poder activar el servicio.

¿Cómo hacemos? Sin necesidad de tener rooteado el dispositivo, tan solo hay que acudir al menú Ajustes y activar la casilla de Orígenes desconocidos, que se encuentra en Seguridad.

Tras realizar esta operación, habrá que descargar la aplicación desde el navegador de internet en lugar de ir a la tienda online Google Play y descargar la aplicación, que es lo habitual. Desde la página oficial de WhatsApp se podrá descargar la última versión, que tiene un tamaño de 38.7 Mb.

Una vez descargada la aplicación, habrá que seguir los pasos y aceptar las condiciones de uso de la compañía, que ha generado una gran controversia por su exigencia de pago a los usuarios de esta plataforma.

No importa si no se dispone de un plan de datos para tu dispositivo, ya que una vez configurado con el número de teléfono se podrá conectar, simplemente, mediante la conexión WiFi y que la sesión se cerrará en el teléfono y viceversa.

Cabe resaltar que WhatsApp sólo lo puedes instalar en un dispositivo Android, no en varios. Por lo que si aceptas instalarla en tu Tablet, los datos de tu celular quedarán obsoletos y la app se cerrará.