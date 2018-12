WhatsApp: este es el radical cambio que existe en la app y nadie se dio cuenta

Una de las aplicaciones gratuitas para mensajería más descargadas este año, por encima de Telegram y Viber, es WhatsApp. La app cuenta con una serie de novedades que poco a poco están llegando a la plataforma para que varios puedan usarla con la mayor facilidad del mundo.

Sin embargo, WhatsApp ha decidido modificarse radicalmente para mejorar la interacción entre los usuarios y, sobre todo, para quienes gustan de usar este tipo de formatos.

Se trata de la hora. Si el horario de tu smartphone está configurada en a.m. y p.m., y no en la forma de 24 horas, pues lo que hará WhatsApp es manipular ese tiempo y ya no te dirá que son “antes del mediodía” o “pasado el mediodía”.

Sino que en lugar de eso te colocará, por ejemplo, “11 de la mañana” o “5 de la tarde”, e incluso “7 de la noche”.

WhatsApp cambia en su última actualización. Así se mostrarán tus mensajes o chats que tienes en la aplicación. ¿Te gusta? (Foto: Peru.com)

Este nuevo cambio se encuentra en los sistemas operativos Android e iOS cuya última versión es de 2.18.361. Esta modificación pasó desapercibida en la mayoría de los usuarios: un cambio en la manera de mostrar el horario de las últimas conexiones y los mensajes recibidos y enviados.

¿Lo notaste? Cabe precisar que si no deseas ver este texto que puede resultar molestoso, deberás ir a Ajustes, luego a Fecha y Hora. Allí configura que deseas visualizar en formato de 24 horas y listo.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.