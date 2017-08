WhatsApp: crueles memes se burlan de su nueva caída mundial

WhatsApp, la app de mensajería más utilizada en la actualidad, sufrió una breve caída a nivel mundial, así lo alertaron los usuarios en las redes sociales, específicamente Facebook y Twitter. ¿Te dejó de funcionar?

¿A qué se deberá esta caída de WhatsApp? todavía no lo sabemos, ya no hay un anuncio oficial; sin embargo, los usuarios en Twitter y Facebook no dejaron de pasar esta oportunidad para crear divertidos memes.

A través de las redes sociales, los usuarios de WhatsApp alertaron que aproximadamente a las 10:50 a.m. (Hora peruana) la aplicación dejó de funcionar, provocando pánico en miles de usuarios.

No me importa que se cayó #WhatsApp … Porque nadie me escribe pic.twitter.com/IEL5M1Lis9 — Fogoloso VIP ™ (@FogolosoVIP) 31 de agosto de 2017

Vale resaltar que WhatsApp volvió a la normalidad alrededor de las 11:15 a.m. (hora peruana) y provocó la alegría de millones de usuarios que crearon divertidos memes para burlarse de la aplicación.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará una recopilación de los mejores memes que han salido a la luz aprovechando la caída de WhatsApp. Revísala, te aseguramos que te divertirás. ¡No te la pierdas!

