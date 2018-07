¿WhatsApp crea herramienta para evitar audios de "gemidos"? Esto debes saber

Los virales en WhatsApp se difunden rápidamente a través de la aplicación de mensajería rápida, uno de ellos son los famosos “gemidos” que reciben las personas a través de un audio. ¿Cómo detectarlos? Pues al parecer diversos usuarios de Twitter han difundido una solución.

Según ellos explican que WhatsApp ya ha elaborado una herramienta con la cual se podrá detectar si un audio es falso o no. ¿Es real el siguiente truco? Pues al parecer no y pocos se han dado cuenta.

En Twutter se está difundiendo un video tutorial en la que posiblemente te muestran los pasos para evitar caer en los famosos audios de “gemidos”. Sin embargo, esto se trata de una broma.

“Como eliminar los gemidos de WhatsApp”, dice un tweet. Otro asegura en un mensaje que “Whatsapp ha lanzado una herramienta para omitir los videos de los gemidos. Genial para cualquier Godinez que esté en junta”.

Pero al presionar el famoso video tutorial, suenan los gemidos y la pantalla que te muestran simplemente no muestra ninguno de los pasos. Como no podía ser de otra manera, los usuarios volvieron a caer en la trampa y parece que no será nada fácil librarnos de esta verdadera pesadilla.

Les dejo el truco para no caer nunca más en los videos de los gemidos del #WhatsApp… pic.twitter.com/PR7vm3SIqM — Colo Brem Ψ (@Colo_dj) 26 de julio de 2018

Whatsapp ha lanzado una herramienta para omitir los videos de los gemidos. Genial para cualquier Godinez que esté en junta @MundoGodinez#FelizJuevespic.twitter.com/LmrguDUofF — irrespetuosillo (@irrespetuosillo) 26 de julio de 2018

Como eliminar los gemidos de WhatsApp ✍ pic.twitter.com/BSdIOCie4z — El Joven Einstein (@poison_2222) 25 de julio de 2018

Sin embargo hay un truco para sí reconocer un audio de “gemidos” de WhatsApp. Para ello, lo primero que debes hacer es tomar en cuenta de los audios que te envían tus amigos. Existen dos tipos de audios en WhatsApp: unos de color verde y los naranjas.

Los de color verde son aquellos que han sido grabados por el mismo usuario presionando el botón de audio de WhatsApp. Sin embargo, en los audios de color naranja está el peligro.

Si estos duran menos de un minuto, entonces se tratan nada más y nada menos que los gemidos de WhatsApp. Así que te recomendamos colocarte los audífonos antes de reproducir este tipo de archivos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.