¿WhatsApp con competencia?: conoce la app que solo puedes usar si tienes 5% de batería

¿A quién no le ha pasado que necesita enviar con urgencia un mensaje o pedir ayuda y su smartphone está casi sin batería y ya no funciona WhatsApp ?. Pues esto es muy común ya que diversas aplicaciones consumen tanto que debemos tener el equipo conectado a un cargador.

Si eso te pasa con frecuencia y te pone de mal humor no poder seguir conversando con tus amigos, en esta nota te presentamos una nueva app que te permitirá mantener el contacto con personas que pasen por la misma situación. Se trata de Die With Me que solo puedes usar si tienes menos de 5% de batería en el celular.

¿Cómo funcionar?

Se trata de una sala de chat a nivel global en la que se encuentran personas como tú, que ven su smartphone ‘morir lentamente’.

Cuando entras tienes que aceptar unos términos y condiciones de uso y elegir un nombre de usuario. Así podrás chatear hasta que, literalmente, mandes tu último mensaje del día.

Según detalla andro4all, Die With Me muestra el porcentaje de batería del resto de personas con las que estás hablando, algo que no sucede con WhatsApp.

Además, esta novedosa aplicación de mensajería tiene una interfaz negra ideal para pantallas OLED, ya que permite ahorrar el máximo de batería posible, y que vale 0,99 euros en Google Play. Si quieres probar Die With Me puedes descargarla en este enlace .

Si es que no te acostumbras a ella puedes seguir recurriendo a WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo por miles de jóvenes. ¿Te interesó esta galería?

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?