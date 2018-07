WhatsApp: cómo silenciar un chat desde su notificación y sin entrar a la app

WhatsApp no deja de sorprendernos con novedosas funciones. A la recién estrenada característica de marcar mensajes como leídos sin necesidad de acceder al chat en cuestión ahora se suma algo que encantará a más de uno: silenciar una conversación directamente desde su notificación. ¿Cómo funciona?

Esta alternativa ya está disponible para todos los amantes de la app gracias a una nueva versión beta de la aplicación que ha sido liberada recientemente a través de Google Play, según informa WABetaInfo, sitio especialista en descubrir todos sus secretos escondidos.

Si bien la opción para marcar mensajes como leídos aún no puede ser disfrutada, la de silenciar chats ha comenzado a estar disponible en la versión 2.18.216 beta de la app .

Esta nueva función de WhatsApp consiste en “un botón que aparecerá en la propia notificación del chat, y que permitirá al usuario dejar de recibir nuevos avisos de esa conversación en cuestión”.

Sobre esto, WABetaInfo informa que solo será posible silenciar la conversación cuando se hayan recibido más de 51 mensajes de manera consecutiva. Si esto no ocurre, la nueva función no podrá ser utilizada pues el botón no se mostrará.

Para darle uso a esta alternativa ideal para quienes pertenecen a chats grupales, solo es necesario formar parte del programa beta de WhatsApp para Android y descargar la última versión beta de la aplicación en Google Play.