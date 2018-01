WhatsApp: así revolucionará las notificaciones que llegan a tu Android

De seguro eres de los que tiene diversos grupos creados en su cuenta de WhatsApp . Uno con la familia, otro con los amigos de la universidad, del trabajo o de la pichanga de los fines de semana. Conversar con ellos resulta muy divertido pero cuando las notificaciones empiezan a llegar en cantidad y no deja de vibrar el celular, más de uno entra en ‘desesperación’.

Si este es tu caso, aquí te contamos lo que será la próxima novedad de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Sucede que la última versión 2.18.18 beta tendrá habilitados canales para tu Android.

Estos serán los encargados de mejorar la forma en la que gestionas estos avisos. Hay que precisar que no son del todo nuevos pues Google ya los había añadido a Android Oreo y básicamente son una opción para establecer de qué forma recibes X o Y notificación.

¿Cómo funcionan?

Pues estos canales te permitirán decidir si una notificación va a sonar, vibrar y que otra solo vibre, por ejemplo, aunque vengan de la misma app.

El problema es que Google no permite que estos canales se realicen en apps que no hayan sido “adaptadas” a Android Oreo mediante la Google Play, lo que viene a significar que no funcionan en la mayoría de aplicaciones que usamos en nuestro día a día.

Según detalla Andro4all, WhatsApp soporta 10 categorías de notificaciones: mensajes, copia de seguridad de los chat, alertas críticas de la app, notificaciones fallidas, reproducción de contenido, sin categoría, otras notificaciones, envío de arcivos y notificiaciones silenciadas.

Cada una de ellas tiene una buena cantidad de controles que se pueden gestionar individualmente. Eso te permitirá, por ejemplo, darle mucha importancia a las notificaciones de chats personales y quitársela a los chat grupales.

Finalmente, desde la barra de notificaciones puedes dejar pulsada la notificación y cambiar su importancia. De esa manera puedes conseguir que la notificación de WhatsApp Web desaparezca, sea más pequeña y no muestre el icono persistente. Esto también lo puedes hacer con todas las notificaciones que recibas.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?