WhatsApp: así puedes saber si tu pareja saluda a su ex por Navidad

Quedan muy poco para Navidad, una época en la que las personas se amistan por WhatsApp, incluso las personas que acaban de terminar una relación sentimental pueden llegar a perdonarse, esto sería magnífica si ambos siguen solteros.

Aunque no lo creas, muchas relaciones se han terminado debido a que uno de los involucrados trata de ser “amigo” o “amiga” de su expareja, siendo WhatsApp la principal herramienta para esta acción.

Por lo general, cuando una persona conversa con su expareja por WhatsApp comienza a fluir la conversación, ya que ambos guardan un pasado en común, los cuales están llenos de buenos y malos recuerdos.

El problema radica en que los buenos recuerdos pueden hacer que olvides el por qué terminaron y termines perdonando a tu expareja por WhatsApp y volviendo con él. Aunque parezca difícil de creer, esto sucede muy a menudo.

Si crees que tu pareja está hablando con su ex por WhatsApp, pero no sabes cómo probarlo, debes saber que existe un truco que te ayudará a revisar sus conversaciones sin que ellas se den cuenta. ¿Quieres intentarlo?

Lo primero que debes hacer para revisar las conversaciones de WhatsApp de otra persona es descargar esta aplicación en tu smartphone, luego de instalarla te aparecerá un código QR.

Esta es la app que debes bajar en tu smartphone. (Foto: Captura)

Ahora viene la parte complicada, tendrás que coger el smartphone de la persona que vas a espiar, pulsar el icono de los tres puntos, elegir la opción “*WhatsApp web*” y escanear el código QR de tu teléfono.

Inmediatamente se activará esa cuenta de WhatsApp en tu smartphone, por lo que podrás observar todas las conversaciones que ha tenido esa persona. Eso sí, en caso tu pareja desactive los datos o se desconecte de una red wifi, la conexión se perderá y deberás hacerlo de nuevo.

¿Te animas a hacerlo? Si bien este truco te permite conocer algunos secretos o conversaciones impensadas por WhatsApp, ten cuidado porque podrías llevarte alguna sorpresa desagradable. Si te gustó esta nota, compártela con tus amigos.

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3