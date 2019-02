WhatsApp: así puedes pedir un taxi seguro por la aplicación

Google Play es la tienda que más aplicaciones de taxis tiene. Allí no solo podremos encontrar desde las locales, sino también las mundiales, como es el caso de Uber, Beat, Easytaxi, entre otros. Sin embargo, en los últimos días se ha convertido una moda el tomar taxi por WhatsApp. ¿Es seguro?

Es tan simple como chatear. Ni siquiera tienes que descargar un programa para que una tu app favorita de taxi para que se introduzca en WhatsApp.

Con la llegada de WhatsApp Bussiness, las pequeñas empresas de taxis están organizándose y mejorando sus servicios. En ella no solo te hablarán de forma directa y detallada, sino que también podrás determinar a qué hora deseas que te recojan y te darán a conocer detalles del conductor.

¿Cómo poder tomar un taxi totalmente seguro y sin que te cancele por WhatsApp? Ya se puede y así lo puedes lograr. (Foto: Getty Images)

Basta con tener el número de la empresa de confianza de taxis para poder así tener siempre a alguien que te brinde ese servicio que, muchas veces, genera ciertas quejas por parte del usuario.

¿Y hay posibilidad de que te cancelen? No. Lo mejor del servicio es que tú mismo puedes hacer tus reclamos de forma directa con la empresa que contrataste, sin tanto trámite o correo electrónico.

Esta iniciativa puede convertirse en una ayuda a las personas que necesariamente no utilizan aplicativos. Pero eso sí, puede que la inmediatez no sea su mayor logro, pues llamar y pedir un taxi para que esté en tu casa a los 5 minutos no será posible.

¿Estás a punto de poner tu empresa de taxi? Entonces esta es una oportunidad para colocar tu WhatsApp Bussiness con el logo y la descripción de tu compañía.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.