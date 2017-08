WhatsApp: así puedes enviar un GIF en 3D y asombrar a tus amigos

Desde hace unos días, unos GIF en 3D están sorprendiendo a los usuarios de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular en la actualidad y que fue comprada por Facebook en 2014. ¿Te los enviaron?

Como se sabe, desde hace varios meses, WhatsApp permite enviar GIF a las conversaciones que tienes con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc; sin embargo, los GIF en 3D son algo nuevo… o no tanto.

Vale resaltar que estos GIF enviados por WhatsApp son GIF normales; sin embargo, las líneas blancas que podrás observar en las fotos generan una ilusión que dicha imagen es tridimensional y que podemos tocarla.

via GIPHY

En este GIF, por ejemplo, parece que el bate del joven nos va a golpear; sin embargo, eso es solo una ilusión que generan dichas líneas blancas. En los GIF mostrados más abajo verás de qué estamos hablando.

Como habrás notado, las barras verticales de estos “GIF en 3D” crean una ilusión que hacen ver que el objeto supera una barrera y alcanzan hasta la pantalla del teléfono; sin embargo, esto no ocurre si quitamos las rayas.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3