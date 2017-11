WhatsApp: así borras un mensaje enviado, aunque hayan pasado 7 minutos

WhatsApp, la app de mensajería más popular en la actualidad, acaba de añadir una fantástica opción que permite a sus usuarios borrar los mensajes enviados; sin embargo, esta nueva función tiene una gran limitación. ¡Descúbrela en esta nota!

Según indicaron los desarrolladores de WhatsApp, los usuarios de esta aplicación de mensajería tienen solo 7 minutos para borrar el mensaje enviado, de lo contrario no podrán hacerlo; sin embargo, acaban de descubrir un método.

El portal Androide Jefe encontró la forma de evadir la restricción de los siete minutos, por lo que podrás eliminar cualquier mensaje de WhatsApp que hayas enviado por accidente. ¿Cómo? Sigue estos pasos:

1. De acuerdo a la publicación, WhatsApp empieza a contar los 7 minutos, a partir del momento en que se realizó el envío del mensaje y finaliza el conteo cuando se abre el menú para intentar eliminarlo.

2. Si un usuario de WhatsApp abre el menú para eliminar un mensaje dentro de los siete minutos, pero lo deja abierto por un tiempo más prolongado, aún así podrá borrar este mensaje enviado.

El mensaje fue enviado a las 19:00 horas. (Foto: Captura)

Como podrás observar en la imagen, el truco funciona, ya que el mensaje de WhatsApp se envió a las 19:00 horas y se procedió a eliminar a las 19:17 horas, es decir, después de 17 minutos.

Y fue borrado a las 19:17 horas. (Foto: Captura)

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

