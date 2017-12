WhatsApp: 10 imágenes por fiestas navideñas para compartir con tus amigos

¿Estás pensando en enviar a un montón de personas un mismo mensaje de WhatsApp por fiestas navideñas? Pues ahora no pierdas tiempo en buscar con qué foto puedes sorprender a esa persona que te llama mucho la atención.

¿Si quieres enviar a tu familiar, amigos o algunos grupos un mensaje por Navidad? Pues con sólo escribir e incluir un emoji no es suficiente. Las imágenes se han convertido en la mejor alternativa y aquí las más originales para enviarlas por WhatsApp.

Algunas están acompañadas con divertidos personajes, otras con los más conocidos como los Minions. Ante la gran variedad, puedes ver 10 de ellos que seguro te harán sentir más la emoción por estas fiestas.

No sólo puedes enviárselos a alguien por WhatsApp, sino que también puedes tener la posibilidad de colocárselos en sus muros de Facebook, Instagram, etc. No hay límite para poder compartirlos a los que realmente deseas.

“No sabía qué ponerme en Navidad y me puse gordo”, dice una imagen. Otra es la imagen de una bebé con su primera nochebuena, pero llorando.

Hay muchas formas de agradecer, por ejemplo, a tu amigo soltero, a tu amiga que desea un gran abrazo, a tu hermano que recién ha tenido un bebé, etc. Así que no te quedes con las ganas de compartir una de las imágenes por WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.

5. Respalda una copia de conversaciones

Para enviar una conversación en particular por mail toca en el menú de dicha conversación y selecciona “Más” y después “Enviar chat por correo”, podrás enviarlo desde tu programa de email a quien quieras

6. Probar las funciones de WhatsApp

Si quieres probar todas las funciones de WhatsApp antes que tus amigos, tan solo debes convertirte en Beta Testes a través de este enlace