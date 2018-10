Vaticano lanza versión religiosa de Pokémon GO, Jesucristo GO

A buscar a todos los Santos. El Vaticano y la Jornada Mundial de la Juventud han desarrollado un nuevo juego muy similar a Pokémon GO que le permitirá a tu hijo a conocer mucho más los detalles de la Biblia con la aplicación Follow JC Go, o también llamada Jesucristo GO.

Esta app tiene la finalidad de tener que capturar a todos los personajes mencionados en la Biblia, incluso podrás obtener diversas recompensas cada vez que visites una parroquia o una iglesia.

La aplicación, que ya se encuentra en Google bajo el nombre de Follow JC Go, y la puedes descargar en cualquier dispositivo de manera gratuita.

En lugar de Pokeball o bayas, las personas que pasen por los discos, recibirán diversos elementos como agua, pan o incluso denarios (Dinero antiguo). También puedes interactuar con otras personas, por ejemplo, si te acercas a menos de 100 metros, podrás iniciar un chat.

El pasado 17 de octubre el Papa Francisco fue el primero en probar el juego y darle la bendición. Siendo así el primer usuario dentro de la plataforma. ¿Te imaginas hablar por ese juego con el Sumo Pontífice?