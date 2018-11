Usuarios de iPhone hallan truco en sus celulares y lo vuelven viral pese a tener años

¿Recién se dan cuenta? Muchas personas en el mundo cuentan con un iPhone de distintos modelos. Desde el más actual iPhone XS Max hasta el más antiguo. Sin embargo, muchos recién se han dado cuenta de este truco que ya existía en Android y tiene bastante tiempo.

Se trata de una sencilla función escondida en el teclado del dispositivo de Apple. Específicamente en la barra espaciadora, la cual pulsas para dividir palabra con palabra.

Con más de 56.000 retweets y 136.000 favoritos han logrado viralizar un sencillo truco que lleva presente en el Teclado de Google prácticamente desde sus inicios. Utilizar la barra espaciadora como cursor, una de las opciones que encontramos en ajustes de Gboard, escritura deslizando el dedo.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X