Unboxing Asus ZenBook UX430U: ¿qué trae la caja? Conoce los detalles de esta portátil

No es un gadget, no es un smartphone, no es una tablet, sino una portátil. Peru.com recibe en exclusiva el nuevo “Asus ZenBook UX430U”, una laptop muy delgada y fácil de transportar que puede convertirse en tu favorita.

Este dispositivo ofrecer una pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD de 1920 × 1080 píxeles. Asimismo, tiene un procesador Core i7, Windows 10 y otros detalles que detallaremos a continuación.

¿Qué es lo que trae la caja? Pues descúbrelo con nosotros a través del siguiente unboxing de la Asus ZenBook UX430U.

unboxing Asus ZenBook UX430U

Lo primero que vemos son sus especificaciones técnicas marcadas en la parte trasera: Viene con 2 GB de memoria RAM de video, Intel i7 Core, una memoria RAM de 8 GB, Windows 10 y 64 Bits.

AL abrir la caja, lo primero que nos encontramos es con la portátil de color plomo, aunque pensábamos que era de color azul. Esta es bastante ligera, no pesa casi nada, incluso la puedes transportar en la mochila sin ningún cuidado.

Tiene un teclado con retroiluminación, el cual se activa cuando estás en completa oscuridad, muy buena. Además cuenta con entradas para colocar tu microSD, el pin de carga, el USB Tipo-B, HDMI, Tipo-C, entre otros.

¿Qué más hay en la caja? Pues está incluído el cargador, que es bastante grande, pero que no es nada pesado; conectores HDMI y cable para que conectes el cable del internet, además de los manuales.

Una de las cosas que nos llamó la atención es que viene un mouse. Por lo general ningún equipo lo trae.

Estaremos probando en Peru.com el dispositivo durante las próximas semanas y traeremos el review completo en algunos días. No te despegues ningún instante de todas las novedades tecnológicas en nuestro canal de Facebook de Epic.

Por: Rommel Yupanqui