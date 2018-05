Twitter pide que cambies tu contraseña de forma urgente o sino te pasará esto

La plataforma de mensajes Twitter se ha pronunciado hoy a través de su cuenta oficial exigiendo a todos los usuarios del mundo que no solo hagan viral un mensaje, sino que cambien sus contraseñas. ¿Qué es lo que pasó?

“Recientemente descubrimos un error en el almacenamiento de las contraseñas en un registro interno. Solucionamos el error y no tenemos ninguna indicación de incumplimiento o mal uso por parte de nadie”, indica el breve comunicado de la compañía.

Asimismo en el tweet comunica que “como precaución, considere cambiar su contraseña en todos los servicios donde haya usado esta contraseña”, alertó la red social”.

Por lo general, la red social usa una combinación aleatoria de números y letras para almacenarlas de manera segura. Sin embargo, descubrió registros de contraseñas que no habían sido codificadas.

¿Qué contraseñas debo usar? Para ello Twitter reveló las siguientes indicaciones:

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ