Twitter: ahora tu nombre de usuario podrá tener más de 50 caracteres

No solo Twitter quiere que escribas más. Esta semana aumentó el número de caracteres de 140 a 280, mismos que generaron histeria en algunos usuarios y alegrías en otros, quienes mandaban tweets por capítulos.

Desde ahora podrás tener tu nombre de usuario con más de 150 caracteres. ¿Cuál el objetivo? Básicamente desde la compañía explicaron que quieren que nos expresemos mejor, sobre todo las escrituras no asiáticas, para que tengamos el mismo espacio y podamos enviar tuits mucho más completos.

Esta última actualización será bien recibida por todos ya que muchos quieren cambiar el nombre de su perfil pero no tienen espacio. No sabemos si el nuevo límite se encuentra ya integrado en la aplicación, de no ser así, habrá que esperar unos días para ver que los cambios están llevándose a cabo.

Aunque de momento puede resultar muy confuso, puede que Twitter al final termine convirtiéndose en una nueva red social, pero de chat y no para lo que realmente estaba hecho, de compartir hechos de forma inmediata.

Sea como sea, este detalle ya se ha puesto en marcha. ¿Lo notaste? Recuerda que puedes cambiar tu nombre como deseas y solo lo podrás hacer una vez.